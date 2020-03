Cervere, agli uffici si accede solo con appuntamento telefonico

Oltre alla già decisa chiusura della biblioteca civica, è stata stabilita una modalità di accesso limitata agli uffici municipali, che potrà avvenire unicamente e in maniera esclusiva tramite appuntamento telefonico chiamando lo 0172/471000.

Anche l'amministrazione comunale cerverese ha prontamente adeguato la propria organizzazione alle disposizioni e alle prassi cautelative e preventive in tempo di lotta al coronavirus.

"Si tratta di limitazioni e contingentamenti pratici che abbiamo introdotto per garantire i servizi pubblici di competenza del Comune anche in questa fase di grave emergenza sanitaria generale, con la assolutamente prioritaria preoccupazione di salvaguardare la salute di collaboratori, dipendenti e cittadini tutti. Tutti i provvedimenti e le decisioni assunte dal nostro Municipio sono continuamente aggiornati sul sito internet istituzionale del Comune di Cervere così come sui social media, che permettono una consultazione continua delle iniziative e delle attività che saranno svolte durante questo periodo che sarà superato al più presto grazie alla collaborazione e allo spirito civico e solidale che è la forza della nostra comunità. CerveretifaCervere e resta a Cervere", commenta il Sindaco Corrado Marchisio.