Emergenza Coronavirus, parole d'ordine: responsabilità, pazienza. rispetto e adesione alle regole

Stiamo vivendo una forma di guerra contro un nemico invisibile.

Quando vedevamo certe immagini televisive di un mese fa in Cina ci sembrava impossibile, sembrava un film.

Era la verità e ora ci siamo dentro noi.

Come sapete il Presidente della Regione Cirio è positivo al tampone, per fortuna sta bene e presto avrà riscontro negativo: è ciò che gli auguriamo tutti con grande affetto.

Poiché ho avuto un contatto con lui nei giorni scorsi, l’Asl mi ha prescritto quarantena fino al 19 marzo. Ho effettuato il tampone che ha avuto esito NEGATIVO, non ho sintomi, aspetto istruzioni per interrompere o no la quarantena. Racconto la mia vicenda per dire a tutti che l’epidemia è vera e grave, non sono storie raccontate per motivi oscuri. E’ una attimo trovarsi nel baratro. In attesa dei probabili provvedimenti più restrittivi, necessari per non continuare a vivere questi giorni di tristezza e di paura.

Soltanto interrompendo i contatti con e tra le persone si possono ridurre i contagi. E’ un cambiamento epocale di stili d vita. Stare a casa per quindici giorni, o quel che sarà deciso, non cercare scuse banali e pericolose per circolare, evitare contatti ravvicinati.

NON C’E’ ALTRA MEDICINA! La salvezza dipende da noi stessi, da ognuno di noi.

Non dobbiamo avere timore di predicare questi comportamenti antipatici da un lato ma necessari per una inversione di tendenza, se applicati, nel giro di qualche giorno.

Con amicizia e fiducia, a quelli che mi conoscono, a tutti i cittadini della Provincia di Cuneo che rappresento in Parlamento con altri colleghi.

Vi invito ad essere seri, generosi ed altruisti.

Poi ci sarà ripresa, tutto si aggiusterà, e saremo di nuovo insieme.

Senatore Marco PEROSINO