In-formati!: ecco come mantenersi in forma... stando a casa!

È tempo di stare a casa.

In base alla propria esperienza motoria e nel mondo del fitness ognuno troverà più o meno spunti in questo articolo. Ecco alcuni consigli pratici per allenarsi a corpo libero e con piccoli attrezzi casalinghi. A mali estremi… estremi rimedi!

L’allenamento a corpo libero vanta di alcuni benefici:

- puoi allenarti ovunque;

- è economico, non ti servono attrezzi;

- è meno stressante per le articolazioni rispetto all’utilizzo dei sovraccarichi;

Ci sono diverse strategie per rendere un esercizio, o meglio un movimento, più impegnativo:

- diminuire le basi d’appoggio: fare un balzo su un piede è più impegnativo rispetto ad un balzo su due piedi;

- ridurre la base d’appoggio: rimanere in equilibrio su due piedi, aperti alla stessa distanza delle spalle, è più facile rispetto a mantenere l’equilibrio con i piedi uniti, oppure uno davanti all’altro;

- distanziare gli arti dal centro del corpo aumentando la leva: più si allontanano braccia e gambe dalla parte centrale del corpo più gli esercizi risulteranno impegnativi;

Per fare un esempio pratico: la posizione quadrupedica (a carponi) con i polsi sotto le spalle e le ginocchia sotto le anche è il livello base. Distendendo le gambe (posizione di plank) abbiamo aumentato la leva rendendo l’esercizio più impegnativo, staccando da terra una mano abbiamo diminuito le basi d’appoggio rendendo il tutto decisamente più laborioso.

Inoltre per rendere un esercizio più complesso si possono aumentare le ripetizioni e diminuire il tempo di recupero.

Ogni tipologia di allenamento necessita SEMPRE di una fase di riscaldamento: aumenta progressivamente la temperatura corporea e prepara il corpo all’esercizio fisico, previene infortuni che spesso si riscontrano in questa fase se l’organismo non è adeguatamente riscaldato. Esistono diversi esercizi per riscaldarsi: corsa sul posto, skip, calciata, mobilità generale, ballare come se nessuno ti vedesse (sei a casa tua!) la tua canzone preferita.

Vista la situazione, nonostante sia una questione molto complessa ed articolata, che meriterebbe un’analisi più dettagliata e cucita personalmente su ogni soggetto, di seguito alcuni consigli pratici in base alla propria condizione e preparazione fisica: è preferibile un allenamento total body, scegliere quindi un paio di esercizi per le gambe e glutei, un paio per l’addome, un paio per le braccia, un paio per petto e dorso.

- SONO ALL’INIZIO: mi alleno 1 o 2 volte a settimana, scelgo 8 esercizi da svolgere 1 volta (1 serie) per 30”, recuperando tra un esercizio e l’altro 30”/45”.

- SONO MOTIVATO E MEDIAMENTE ALLENATO: mi alleno 2 o 3 volte alla settimana, scelgo 8 esercizi per 2 serie, 30” di lavoro, 30” di recupero.

- SONO IN FORMA: mi alleno 3 volte a settimana, 8 esercizi per 3 serie, 30” di lavoro, 30” di recupero.

- MI SENTO SUPER IN FORMA: mi alleno 4 volte a settimana, 8 esercizi per 3 serie, 30” di lavoro, 20” di recupero.

- VOGLIO SUPERARMI: mi alleno 4/5 volte a settimana, 8 esercizi per 4 serie, 20” ad alta intensità, 10” di recupero.

Gli esercizi, nonostante siano davvero tantissimi e con molte possibilità di modifiche, sono sempre gli stessi, ciò che fa davvero la differenza è il metodo utilizzato: esercizi a tempo (come l’esempio che ho riportato sopra), a ripetizioni, circuiti, triset, piramidali, tabata, E.M.O.M., A.M.R.A.P., H.T.C., etc.

Possibili esercizi a corpo libero:

GAMBE: SQUAT e AFFONDI GLUTEI: PONTE e SLANCI POSTERIORI/LATERALI IN QUADRUPEDIA ADDOME: CRUNCH e PLANK BRACCIA: PIEGAMENTI (PUSH UP) e PLANK TO BENCH (passaggio dal PLANK in appoggio delle mani all’appoggio dei gomiti)

PETTO: PIEGAMENTI PRESA LARGA DORSO: TIRATE INDIETRO IN PIEDI / IN GINOCCHIO e SWIMMING (Pilates)

Per gli amanti dei pesi si posso utilizzare diversi piccoli attrezzi casalinghi per incrementare l’allenamento:

- il manico di una scopa con alle estremità 12 bottiglie d’acqua per parte può diventare un bilanciere con dischi;

- zaini o borsoni con all’interno bottiglie o libri;

- sfruttare sedie/divani/tavoli;

Mai tralasciare, a fine allenamento, lo stretching e il defaticamento per riportare il corpo gradualmente al suo stato iniziale garantendo un equilibrio fisiologico. La forza sta nel riposo: recuperare fa bene, approfittiamo di questo momento per ricaricare le batterie.

Seguitemi sui miei canali social, pubblicherò ogni giorno un nuovo allenamento per voi!