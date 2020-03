Corneliano ha detto "Sì" alla giornata “Visita, ama, rispetta”

Si è svolto sabato 7 marzo l’appuntamento ecologico di primavera per il lavoro di pulizia di strade e boschi.

Anche Corneliano ha risposto sì alla giornata “Visita, ama, rispetta”, che quest’anno giunge alla terza edizione. Le pulizie di primavera sono state svolte nel concentrico e nelle frazioni grazie all’impegno della Protezione civile, dei volontari e dell’Amministrazione comunale.

Ad essere soddisfatta dell’intervento svolto è il primo cittadino, Alessandro Balbo, che dichiara: “Tutelare l’ambiente e il nostro territorio, soprattutto in termini di pulizia, è fondamentale per le nostre comunità e per coloro che decidono di avvicinarsi per conoscere queste meravigliose colline.

Il lavoro di manutenzione è sempre necessario, e porta a far nascere riflessioni soprattutto in un contesto di amore per la bellezza che ci circonda”.