'Serve un tavolo del latte a tutela dei produttori', tuonano Bergesio, Centinaio e Vallardi

"E' compito del ministro Bellanova convocare d'urgenza il "tavolo del latte" con tutti gli attori del settore per sostenere l'intero comparto dei produttori di latte, a cui non si può chiedere di ridurre la produzione, pena il completo collasso. E' tempo che tutti insieme, compreso le opposizioni, si ascoltino le proposte nell'esclusivo interesse dei produttori e della intera filiera. Il latte italiano è eccellenza e risorsa del paese, non può essere trattato così" Sono le dichiarazioni di Gian Marco Centinaio, già ministro delle Politiche Agricole, Gianpaolo Vallardi, presidente della commissione Agricoltura e Giorgio Maria Bergesio, capogruppo in commissione Agricoltura tutti e tre della Lega Nord