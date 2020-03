E’ morta poco dopo il suo arrivo al "S. Spirito" di Bra la prima vittima del contagio in Langhe e Roero

E’ mancata all’ospedale di Bra la seconda vittima cuneese del Covid-19, primo decesso ascrivibile all’infezione nel territorio dell’Asl Cn2.



A confermarlo la stessa azienda sanitaria, che in una nota ha ripreso quanto già comunicato dalla Regione Piemonte nell’ormai abituale bollettino di metà giornata sulla progressione dell’infezione nelle province del Piemonte.

L’86enne – la residenza della donna non è nota –, "con patologie multiple di lunga durata", è deceduta "poco dopo il suo arrivo all’Ospedale Santo Spirito".



"Sono in corso gli accertamenti sui contatti stretti avuti dal paziente negli ultimi giorni: anche tali cittadini verranno invitati all’isolamento domiciliare fiduciario", aggiunge l’azienda sanitaria, impegnata nell’accurata osservanza dei protocolli ministeriali e regionali.