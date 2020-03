A Bra la seconda vittima del Coronavirus in Granda: vittima una 86enne

E’ una donna di 86 anni morta a Bra la seconda vittima del Covid-19 in Granda.

A dirlo l’ormai abituale aggiornamento in arrivo dall’Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte, che dà conto di come siano stati cinque i decessi di pazienti positivi al Coronavirus registrati tra la serata di ieri, mercoledì, e la mattinata di oggi, giovedì 12 marzo.



Oltre all’anziana cuneese, si tratta di tre uomini (uno alessandrino di 92 anni mancato ad Alessandria, un cosentino di 65 anni a Torino, e un torinese di 87 anni a Ivrea) e di una donna, una torinese di 59 anni mancata a Torino.



BOLLETTINO CONTAGI ORE 13.00

In Piemonte le persone risultate positive al “Coronavirus Covid-19” sono al momento 580. Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti: 187 a Torino, 69 ad Asti, 132 ad Alessandria, 39 a Biella, 24 a Cuneo, 32 a Novara, 25 a Vercelli e 18 nel Verbano-Cusio-Ossola. I casi positivi provenienti da fuori regione sono 20, mentre 34 sono ancora in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. I ricoveri in terapia intensiva sono 97, in altri reparti 368, in isolamento domiciliare 89. Complessivamente, i decessi sono 25.