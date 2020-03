"Attenzione al Coronavirus... ma attenzione all'andamento al ribasso dei mercati azionari"

Gentile Direttore,

l’allarme e i provvedimenti per il coronavirus sono ormai generali e drastici. Ovviamente tutto passa in seconda linea ma agli addetti alla Borsa non sfugge il consistente andamento al ribasso dei mercati azionari. Una consolidata esperienza dimostra che questa è un’occasione per grosse speculazioni, anche se i controllori della Consob alludono di sfuggita alla “reazione degli operatori alle incertezze sul futuro generate dagli effetti del coronavirus sull’economia”.



Tutto il mondo economico è sotto reazione, ma il Governo non si preoccupa di avvertire che in caso di forti oscillazioni è prassi doverosa sospendere a tempo l’attività della Borsa. La speculazione al ribasso sui titoli danneggia fortemente i risparmiatori, ma permette alle oligarchie finanziarie di acquistare al ribasso e anche allo scoperto per poi rivendere alla ripresa conseguendo colossali guadagni.



Non porre particolare attenzione da parte del Governo a questi possibili sviluppi, avvertendo l’ ”autonoma” Consob, significa favorire gli speculatori sia per taluni titoli azionari sia per la truffaldina quotazione dello spread riguardante i titoli decennali del Tesoro italiano.



Paolo Chiarenza – Busca (coordinamento regionale Fratelli d’Italia)