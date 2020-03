Ceresole d'Alba, attivato il numero per le consegna a domicilio di cibo e medicine

Il Comune di Ceresole d'Alba ha attivato il numero comunale 335 8457620 per casi di impossibilità di approvvigionamento autonomo di alimentari di prima necessità e medicinali.

Il servizio è rivolto alle persone anziane, più deboli e in difficoltà.

Il pagamento sarà effettuato direttamente dai richiedenti presso gli esercizi commerciali. Per una corretta gestione del servizio la Polizia Municipale terrà traccia delle richieste e degli importi del e spese.



Il comune di Ceresole d'Alba ringrazia il Gruppo di Protezione Civile e i Volontari per il prezioso aiuto alle persone più deboli in questo momento di difficoltà.



Si raccomanda a tutta la popolazione di STARE A CASA e di muoversi solo per casi di necessità.