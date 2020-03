"Con il Coronavirus a rischio le attività stagionali in campagna": l'appello di Coldiretti Cuneo

In Provincia di Cuneo i voucher sono utilizzati soprattutto per la vendemmia e per la raccolta di frutta e verdura. Potrebbero beneficiarne circa 4.000 aziende agricole della Granda, generando almeno 8.000 posti di lavoro.

I voucher – ricorda Coldiretti Cuneo – sono stati introdotti per la prima volta in via sperimentale nel 2008 proprio in agricoltura, con la vendemmia, per le peculiarità dell’offerta di lavoro nelle campagne.