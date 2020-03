Contro la solitudine da Coronavirus, i DJ Marco Marzi e Marco Skarica in diretta musicale ogni sabato sera

In questo momento surreale di emergenza da Coronavirus, i DJ cuneesi Marco Marzi e Marco Skarica hanno pensato di organizzare ogni sabato sera una diretta musicale senza ospiti fatta dal loro studio, all'interno delle rispettive abitazioni: “Abbiamo fatto un test lo scorso sabato sera ed è andato molto bene, questo sabato lo ripeteremo”.

L'iniziativa si svolge in diretta su Instagram, ogni sabato sera alle ore 22 sul profilo di Marco Marzi e andrà in onda dfino al termine dell'emergenza del Covid-19.

Spiegano i DJ: “La nostra idea nasce dall'esigenza di spiegare ai ragazzi che ci seguono quanto sia importante in questo momento difficile rimanere a casa, ma al tempo stesso di convogliare la loro energia e voglia di intrattenimento con una diretta streaming con musica da discoteca, animazione e interazione via whatsapp, che possono guardare direttamente dal divano.

Un modo per non piangersi addosso, ma sfruttare positivamente la situazione e continuare ad interagire con il pubblico”.

L'indirizzo per seguire la diretta é: www.instagram.com/marco_marzi_dj "

Marco Marzi e Marco Skarica sono due Dj e produttori del Piemonte, che da anni si occupano di musica Dance a livello nazionale.

Tra le loro collaborazioni più importanti, ci sono singoli con Dj Matrix e con gli Alien Cut, usciti con la multinazionale Sony.

Da anni collaborano con Radio Number One, con cui hanno sviluppato un Tour estivo sulle piazze del Piemonte.