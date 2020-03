Coronavirus: chiusi fino a nuove disposizioni i centri di raccolta rifiuti di CEC e CSEA

In ottemperanza alle misure contenute nel DPCM pubblicato nella serata di ieri (11 marzo), gli accessi ai centri di raccolta rifiuti del Consorzio Ecologico Cuneese sono temporaneamente sospesi, fino a nuove disposizioni.



Gli utenti che avranno l’esigenza di smaltire beni ingombranti, potranno usufruire del servizio di ritiro su prenotazione (esclusivamente al piano strada), che per l’occasione è stato potenziato.



Per informazioni, contattare il numero verde 800 654 300, o lo 0171 697062 da telefono mobile.

Inoltre, per garantire maggior accesso alle informazioni e prenotazioni dei servizi di raccolta rifiuti, il CEC incrementa i propri recapiti telefonici: 348- 0804488 e 334- 5234560.

Stessa cosa per CSEA: in ottemperanza alle misure contenute nel DPCM 11 marzo 2020, dispone che gli accessi a tutti i centri di raccolta rifiuti del Consorzio Servizi Ecologia ed Ambiente sono temporaneamente sospesi, fino a nuove disposizioni.

Gli utenti che avranno l’esigenza di smaltire beni ingombranti, potranno usufruire del servizio di ritiro su prenotazione