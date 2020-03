Coronavirus e personale sanitario, le sigle sindacali: "Un paradosso la mancanza di dispositivi protettivi"

Molti operatori sanitari dipendenti dell'ASL CN1 sono esposti a gravi rischi e disagi, in questo periodo di sforzo particolarmente ampio: è questa la denuncia che le sigle sindacali provinciali CGIL, CISL, FP CGIL e CISL FP hanno consegnato a una lettera inviata ai media locali.

"La completa assenza di risposte alle nostre precedenti sollecitazioni, tese ad assicurare, in forme emergenziali, luoghi e/o modalità di informazione e di relazione con una rappresentanza dei dipendenti, a partire dall’indispensabile coinvolgimento dei Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza, ha contribuito a rendere “incerto” l’intero sistema di prevenzione” - si legge nella lettera - : l’informazione non ha avuto il carattere della tempestività e dell’efficacia, di conseguenza si è resa meno credibile l’azione di prevenzione di tutte le possibili fonti di contagio per il personale esposto".

"L’efficace pre-triage praticato all’ingresso dei Presidi Ospedalieri non ha trovato applicazione sul territorio, sedi distaccate, poliambulatori, ambulatori della salute, ecc.; in alcuni casi, persone bloccate al pre-triage a Cuneo per un prelievo si sono poi presentate in altre sedi sul territorio. Le situazioni più gravi le abbiamo registrate sul territorio, in cure domiciliari, Sisp, nei reparti di degenza, in assenza o con insufficiente dotazione di adeguati DPI; infermieri che hanno dovuto affrontare le rimostranze di pazienti/utenti meravigliati e preoccupati dall’assenza di adeguate precauzioni".

"Assistiamo oggi ad un vero e proprio paradosso: polizia locale, farmacisti, esercenti, tutti dotati di mascherine protettive mentre chi giornalmente presiede alla prevenzione ed alla cura dei malati è privo di dispositivi adeguati al rischio. Sappiamo benissimo non essere questo un elemento esaustivo ma darebbe un primo e concreto segnale di attenzione nel preservare da eccessivi rischi il personale sanitario".