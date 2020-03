Coronavirus: quasi tutto chiuso, Cuneo semideserta e tanti controlli in città

Questa mattina (giovedì 12 marzo) intorno alle ore 10 la città di Cuneo appare semideserta, ad eccezione di pullman, corrieri e qualche auto lungo l'asse centrale.

A poche ore dall'applicazione del nuovo DPCM, chi è uscito da casa per recarsi al lavoro a piedi ha incontrato per strada o sotto i portici le forze dell'ordine intente ad effettuare i controlli sulla reale necessità degli spostamenti da parte delle poche persone in giro.

Le verifiche sono incentrate sulle motivazioni del viaggio e prevedono comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute e rientri presso il proprio domicilio, attestate con la sottoscrizione di un'autocertificazione.