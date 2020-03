Covid 19, Astra Cuneo: "Un’emergenza da gestire assieme"

La recente situazione emergenziale ha posto in grande difficoltà sia la continuazione della normale ruotine quotidiana delle persone che, soprattutto, l’organizzazione dell’attività lavorativa per quei settori che non posso essere fermati come appunto l’autotrasporto.

Infatti, così come il trasporto di merci è funzionale alla continuazione dei rifornimenti di beni necessari alla popolazione al fine digarantirne la sopravvivenza dellastessa, così l’autotrasporto ha necessità di veder garantiti alcuni servizi minimi per la persona che ne consentano il rispetto della dignità durante il lavoro.

“Siamo i primi a comprendere le difficoltà della situazione e pertanto siamo disponibili a fare i necessari sacrifici per il caso - ha dichiaratoil presidente Pasero – ma, come le comprendiamo noi, vorremmo che il sistema capisse che gli autisti, in quanto esseri umani, hanno necessità di poter usufruire di servizi igienici e di poter mangiare un pasto caldo”. Infatti, la chiusura dei bar e ristoranti di questi giorni ha comportato una totale assenza dei servizi di cui sopra tale che, le condizioni lavorative degli autotrasportatori hanno subito un drastico peggioramento al limite dell’accettabilità.

“Speriamo che con le previsioni contenute nel D.p.c.m. 11 marzo 2020–continua Pasero – nel quale sono state previste esenzioni alla chiusura per le attività di bar e ristorazione connesse con distributori di carburante, si riesca a garantire la dignità lavorativa per tutti nel massimo rispetto delle misure di sicurezza e della sanità pubblica”.