Cuneo, confermato il mercato di domani in piazza Seminario solo per generi alimentari e revoca dell’area pedonale di Viale Angeli

Dopo la pre-attivazione annunciata ieri, in data odierna è stato ufficialmente costituito in Palazzo San Giovanni (ubicato nei locali di sala Vinaj) il COC - Centro Operativo Comunale, con l’attivazione di tutte le funzioni di supporto e l’individuazione dei responsabili delle stesse.

Le singole funzioni, nell'ambito delle proprie competenza, si attiveranno per il coinvolgimento immediato di tutti gli organi preposti interessati. Le stesse funzioni, alla luce delle effettive esigenze ed allo scopo di fronteggiare al meglio i rischi, potranno essere incrementate di ulteriori risorse umane da ricercare tra il personale comunale.

Tra le misure stabilite oggi la revoca dell’area pedonale in Viale degli Angeli questo fine settimana, al fine di disincentivare possibili assembramenti, e la conferma del mercato di domani in piazza Seminario, limitato esclusivamente alle attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Il mercato è stato autorizzato in ottemperanza a quanto disposto dal DPCM dell’11 marzo, in attesa di specifiche più dettagliate provenienti da fonti governative.

Inoltre è stato deciso di attivare un numero unico dedicato alle richieste di chiarimenti (non sanitari) provenienti dai cittadini. Il numero sarà operativo nella giornata di domani (e verrà comunicato con apposito comunicato).

L’invito che si fa alla cittadinanza, coerente con tutte le disposizioni fin qui emanate, è di stare a casa ed uscire solo ed esclusivamente per spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. A tal proposito si segnala che la Polizia Municipale, su richiesta della Questura, sta effettuando controlli atti a verificare le effettive esigenze da parte delle persone trovate a spostarsi in città.