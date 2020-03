Cuneo, la corale "Marco Liprandi" a scuola di smartphone... anche a distanza

Una serie di video lezioni sull'utilizzo degli smartphone - e di tutte le altre tecnologie e pratiche annesse - dedicate agli "over 50".



E' questa l'idea lanciata e messa in pratica da Enrico Catelli, presidente della corale dei centri d'incontro di Cuneo "Marco Liprandi", e dal giovane studente universitario di Cuneo Lorenzo Bruno, a favore dei membri della corale stessa.



Da oltre trent'anni la corale "Marco Liprandi" accoglie membri di tutti gli otto centri d'incontro del territorio comunale, coordinati per iniziativa dello stesso presidente tramite un unico e comodissimo gruppo Whatsapp: "Purtroppo, però, alcuni miei colleghi si sono trovati in difficoltà con l'utilizzo dell'applicazione e il gruppo si stava lentamente disgregando, perdendo la propria funzione - racconta Catelli - . Ho quindi deciso di ideare un corso, ovviamente gratuito e dedicato ai membri della corale, con l'aiuto di Lorenzo: ci siamo anche "autotassati" per mettergli a disposizione una semplice lavagnetta cancellabile".



Le attività si sono svolte nei locali del comune di Cuneo dopo le prove settimaneli, cioè dalle 19 alle 20 circa, e si sono dimostrate sin da subito molto efficaci. Poi, ovviamente, la chiusura delle attività dei centri d'incontro in ottemperanza alle stringenti misure di contenimento del nuovo Coronavirus.



Catelli e il giovane Lorenzo si sono quindi trovati davanti a un nuovo ostacolo ma hanno saputo superarlo sfruttando proprio le piene potenzialità della tecnologia moderna: "Abbiamo creato un nuovo gruppo Whatsapp della corale in cui sono presente anche io - racconta Lorenzo, studente di giurisprudenza attualmente in "stop" forzato dalle lezioni - , e dove carico brevi video esplicativi in cui illustro le funzioni base dell'applicazione e rispondo ad alcune domande specifiche dei coristi rispetto ad altri tipi di programmi dello smartphone".



"Usare al massimo le opportunità di un moderno mezzo di comunicazione, è questo che il presidente della corale mi ha chiesto un mese fa quando ha ideato il corso, e mettermi al servizio dei membri del gruppo quasi fossi uno dei loro nipoti mi è sembrato un ottimo modo per fare del volontariato in aggiunta al Servizio Civile".



Insomma, #iorestoacasa, sì, ma allo stesso tempo mi metto a disposizione degli altri: una scelta non scontata per qualunque diciannovenne.



"Grazie alla pazienza e alla buona volontà di Lorenzo, che non finiremo mai di ringraziare, ci sentiamo più volte al giorno - ha concluso Catelli - , e abbiamo addirittura creato un ulteriore gruppo dedicato unicamente alla condivisione di notizie e informazioni ufficiali. Un'iniziativa molto apprezza da tutti, insomma: credo sia importante che gli anziani, specie in un momento come questo, imparino a utilizzare le nuove tecnologie per rimanere in contatto con le altre persone e abbattere il senso di solitudine".