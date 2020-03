Cuneo: #LaCRInCampo per COVID-19

Ogni giorno, decine di persone devono fare visite mediche, terapie, ricoveri, operazioni chirurgiche.

Chi è più fortunato può chiedere l'aiuto a parenti e amici per essere accompagnato ma NON OGGI e le prossime settimane per non rischiare di contrarre COVID-19.

Sempre più persone, OGNI giorno chiedono supporto alla Croce Rossa Italiana - Comitato di Cuneo, per un trasporto sanitario da e per le strutture sanitarie private e pubbliche.

La CRI di Cuneo, da sempre operativa 24 ore su 24 è in campo con il massimo delle forze, decine di volontari ogni giorno sono impegnati nei diversi servizi.

“Sentiamo la responsabilità di aiutare il nostro Paese, la nostra città a combattere il virus e a rialzarsi” - spiega il presidente della Croce Rossa di Cuneo, Paolo Signoretti.

La CRI ha però bisogno dell’aiuto dei cittadini, perché ognuno, anche con un piccolo contributo, può fare parte di un'Italia Che Aiuta.

“Per poter garantire tutti i servizi richiesti – continua Signoretti - abbiamo necessità di un'ambulanza e solo con il tuo contributo potremo acquistarla in tempi stretti e poter essere d'aiuto a te, ai tuoi cari e a tutti i i cittadini in generale”.

Chiunque può donare, anche una piccola cifra, collegandosi al link www.gofundme.com/cuneo-lacrincampo.