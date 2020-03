Emergenza Coronavirus: disinfettati i locali piubblici a Centallo

Nei giorni scorsi tutti i locali pubblici di Centallo sono stati oggetto di disinfezione per prevenire il contagio da Covid-19.

La purificazione, disposta su ordinanza del sindaco Giuseppe Chiavassa, è stata realizzata dall’azienda specializzata Paven s.r.l di Centallo.

"La salute prima di ogni altra cosa, come ho avuto sentore che il virus sarebbe arrivato in provincia abbiamo deciso di disinfettare tutti i locali pubblici oltre ai luoghi più frequentati esternamente - ha detto il sindaco Chiavassa -. Con la Paven S.r.l. abbiamo fatto tutto ciò che era umanamente possibile. La settimana scorsa avevamo già lavato le strade con oltre cinquecentomila litri d'acqua. Spero che molti lo facciano perché i bilanci contano nulla contro la salute".

La sanificazione ha interessato le scuole, il Municipio, gli impianti sportivi, il Pala Crf, la bocciofila, la biblioteca, le chiese e il cinema, ma anche strade, marciapiedi e piazze.

"Nonostante il tempo di persistenza del virus sulle superfici sia ancora oggetto di studio, le autorità consigliano di effettuare trattamenti di disinfezione ambientali, per mantenere alti i livelli di igiene e salvaguardare la salute delle persone, sia in casa sia nei luoghi di lavoro - spiega Ennio Ricci, titolare della Paven - Il nostro trattamento consiste in una serie di procedimenti e operazioni finalizzate a rendere sani ambienti confinati. È efficace sia contro virus che contro batteri. Attraverso un processo di nebulizzazione, vengono irrorate nell’ambiente, sostanze disinfettanti (di Presidio Medico Chirurgico) a largo spettro di attività̀. In questo modo si riduce drasticamente il pericolo di contagio da Coronavirus. Il processo di disinfezione consente di eliminare i virus e alterare la catena infettiva".