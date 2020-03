Emergenza Coronavirus: la Cri di Busca scende in campo

La Croce Rossa di Busca, soprattutto in questo particolare momento, non poteva restare immobile a guardare la complessa situazione sanitaria in essere senza provare ad andare oltre la normale routine.

Fedele ai principi che stanno alla base dell’associazione Croce Rossa, non solo Cri Busca ha continuato a garantire i turni in emergenza ed i trasposti, ma raccogliendo le sollecitazioni arrivate in primo luogo da molti volontari, ha intrapreso una nuova iniziativa per dare una mano alle persone in difficoltà le quali, in virtù delle restrizioni legate al Covid-19, (Coronavirus), non hanno la possibilità di uscire nemmeno per recarsi in farmacia. Così, in accordo con il Comune che lanciato l'iniziativa, Cri Busca ha messo in piedi il servizio di consegna a domicilio dei medicinali iniziata mercoledì 11 marzo con le prime consegne affidate alle volontarie Monica Damilano e Giulia Audisio.

Come funziona la consegna? Le farmacie e Parafarmacie di Busca che ricevono l'ordinazione da parte del cliente, contattano poi la Croce Rossa segnalando gli estremi del destinatario e i volontari si incaricano della consegna. “Ancora una volta – spiega Teresio Delfino presidente del Comitato Cri Busca – i nostri volontari hanno manifestato la volontà di fare qualcosa di più di quel già tanto che fanno quotidianamente. Così, in collaborazione con il Comune siamo subito partiti con questa iniziativa per dare una mano a chi soffre particolarmente per le restrizioni di movimento a causa del Coronavirus. Per quanto ci sarà possibile – conclude il presidente – continueremo questo utile servizio. Altre iniziative sono allo studio sempre nell’ottica di venire incontro alle esigenze della popolazione ”.