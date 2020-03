Emergenza Coronavirus, l’Alstom di Savigliano da domani ferma l’attività lavorativa per tre giorni

Alstom di Savigliano sospende l’attività produttiva da domani (13 marzo) e per le giornate di lunedì 16 e martedì 17 marzo. E’ la decisione che arriva a seguito di incontro tra le parti. La chiusura (tre giorni di produzione, cinque contando sabato e domenica dove è prevista regolarmente lo stop settimanale del sito) riguarda circa 1.100 maestranze tra somministrati e dipendenti a tempo indeterminato. L'inizio è



“Durante le giornate di chiusura – si legge in una nota – potrà essere richiesta la presenza al lavoro di personale per far fronte a specifiche esigenze tecnico organizzative di messa in sicurezza degli impianti.”



“Le parti concordano che sia contingentato l’accesso agli spazi comuni”.



Le sigle sindacali con le rsu e l’azienda si rincontreranno mercoledì 18 marzo per valutare eventuali evoluzioni delle norme emanate dalle autorità competenti. Nei giorni di chiusura verrà eseguita particolare disinfezione dello stabilimento per far fronte