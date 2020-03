Emergenza Coronavirus: raccolta fondi per il presidio ospedaliero di Savigliano, Fossano e Saluzzo

Anche le associazioni a sostengo delle strutture ospedaliere del saviglianese, saluzzese e fossanese si attivano per raccogliere fondi a favore della sanità in questo momento di emergenza da Coronavirus. In particolare, il ricavato verrà impiegato per l’acquisizione di apparecchiature richieste dall’Aslcn1 per fronteggiare il fenomeno. I materiali richiesti sarebbero per attrezzare una postazione di degenza e terapia del costo di circa 120 mila euro, da collocare probabilmente all’Ospedale di Saluzzo.

"Cari Cittadini - scrivono in un comunicato congiunto l'associazione degli Amici del SS Annunziata di Savigliano, Officina delle Idee e Cuore in Mente APS - l’infezione da Coronavirus ha trovato un’Italia che ha saputo rapidamente attuare misure di conenimento i cui i effetti si vedranno tra almeno 4-6 settimane.

Il sistema sanitario italiano sta reagendo molto bene e velocemente, ma se la diffusione del virus continua ad essere rapida, ben presto i presidi sanitari attuali potrebbero essere saturi. Per tale motivo il SSN sta aumentando esponenzialmente i posti letto, incrementando i percorsi organizzativi necessari a curare tutti i pazienti affetti da Covid-19, che arriveranno nelle prossime settimane.

Se da un lato le misure restrittive sono l’unica opzione per rallentare il contagio, dall’altro occorrono strumenti e macchinari per curare ed allestire rapidamente l’incremento di terapie intensive e sub-intensive nei nostri presidi ospedalieri.

La regione Piemonte e l’ASL CN1 stanno facendo tutto il possibile ma serve anche l’aiuto di ciascuno di noi.

Per questo le “Associazione Amici Ospedale SS. Annunziata di Savigliano ONLUS”, “Cuore in Mente APS” e “Officine della Idee per il futuro dell’Ospedale Civile di Saluzzo” promuovono una raccolta solidale di fondi per acquistare, d’intesa con l’ASL CN1, quanto necessario per meglio affrontare l’emergenza (letti, monitor, ventilatori automatici, defibrillatori, pompe di infusione etc.) negli ospedali di Savigliano, Fossano e Saluzzo.

Il nostro territorio è sempre stato capace di grandi gesti solidali e confidiamo in questa grande tradizione per aiutare ed aiutarci.

Per dare il proprio contributo versamento con la causale:

“Erogazione liberale Emergenza Covid-19”

Associazione Amici Ospedale Ss. Annunziata Savigliano ONLUS

CRS Savigliano - IBAN: IT39M06305 46851 000010142521

Officina delle Idee per il futuro dell’Ospedale Civile di Saluzzo

CR Saluzzo/Bper - IBAN: IT66Y0629546770000001623357

Cuore in Mente APS

UBI Banca di Savigliano - IBAN: IT58V0311146850000000001358

Vi ricordiamo che il contributo potrà essere dedotto nella dichiarazione dei redditi.

