Emergenza Coronavirus: Vicoforte predispone un servizio di consegna spesa e farmaci a domicilio

Anche Vicoforte, sull'esempio di quanto fatto da altri Comuni cuneesi (e non solo) ha predisposto, con la preziosa collaborazione del gruppo municipale dei volontari della protezione civile, un servizio di consegna a domicilio di farmaci e generi alimentari essenziali per permettere, in particolare agli anziani, di approvvigionarsi del necessario restando a casa, secondo quanto indicato dal decreto della presidenza del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020.