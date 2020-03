Emergenza Covid19: l'agenzia Etinet di Savigliano realizza un sito per la compilazione rapida del modulo per gli spostamenti

In riferimento all’estensione delle misure per il contenimento del diffondersi del virus Covid-19 (Coronavirus) inserite nel Dpcm 8 marzo 2020 a tutto il territorio nazionale efficaci fino al 3 aprile 2020, chiunque effettui un viaggio da città a città, ma anche all'interno dello stesso comune, sia con mezzi di trasporto che a piedi, deve portare con se un modulo di autodichiarazione per gli spostamenti predisposto dal dipartimento di Pubblica Sicurezza. Etinet srl, agenzia digitale italiana, con sede anche a Savigliano, ha realizzato il sito https://www.modulospostamento.it per permettere di scaricare, compilare e inviare il modulo per il spostamenti sul territorio in maniera più rapida possibile.

L'azienda offre gratuitamente ai cittadini italiani e stranieri la possibilità di compilare il modulo di autocertificazione online, scaricarlo immediatamente e inviarlo tramite mail. Il servizio genera automaticamente un documento PDF stampabile compilato in tutte le sue parti obbligatorie. È possibile inviare / scaricare il modulo con i dati di una terza persona, esclusivamente dopo aver ricevuto l’esplicito consenso. Il servizio genera automaticamente un documento PDF stampabile compilato in tutte le sue parti obbligatorie.