"Favorire gli acquisti di derrate da parte dei valligiani"

L’emergenza coronavirus ci impone anche soluzioni pratiche per affrontare le minute, ma necessarie esigenze dei nostri valligiani. Infatti, sono numerosi coloro che hanno necessità di recarsi nei centri di fondovalle per acquistare mangimi e prodotti vari da destinare agli animali da cortile e dei piccoli allevamenti. Ovviamente, in base alle disposizioni di legge, i controlli delle Forze dell’Ordine impediscono di effettuare tali incombenze non di prima necessità.

Nella prospettiva che l’emergenza attuale purtroppo continui, e per evitare che più individui scendano a valle per rifornimenti di varia natura, avanziamo una modesta proposta: ogni Comune montano si organizzi per incaricare un dipendente volontario che settimanalmente possa raccogliere ordinazioni di limitata entità, e munito di apposita autocertificazione possa avere accesso a luoghi di acquisto, fuori dal proprio Comune, di derrate alimentari da destinare agli animali nonche' di altri prodotti non reperibili nel comune di residenza.





Guido Giordana – consigliere comunale di Valdieri