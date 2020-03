Garessio: confermato il mercato settimanale del venerdì

La decisione è stata assunta pochi minuti fa: il mercato settimanale del venerdì a Garessio si farà anche domani.

L'annuncio è giunto direttamente dal Comune: "L'amministrazione ha deciso di consentire, in via sperimentale, lo svolgimento del mercato settimanale del venerdì (limitato ai soli generi alimentari), in quanto si svolge in una zona transennabile e quindi contingentabile".

"I vigili e i carabinieri - aggiungono dal municipio - saranno comunque presenti e regoleranno gli ingressi in modo da evitare assembramenti. Nel caso in cui si riscontrassero delle criticità, il mercato sarà sospeso".