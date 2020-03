I lavoratori contestano il non adeguamento alle norme sul coronavirus, alla Mtm di Cherasco proclamato un giorno e mezzo di sciopero

Proclamato un giorno e mezzo di sciopero alla Mtm di Cherasco. La società che si occupa della realizzazione di impianti a gas dà lavoro a circa 700 maestranze.



“L’iniziativa si è resa necessaria – spiega Domenico Calabrese della Fiom Cuneo – in quanto le rsu e i lavoratori ci hanno segnalato problemi legati all’adeguamento delle norme previste a proposito dell'emergenza coronavirus. Abbiamo chiesto una chiusura collettiva per garantire la sanificazione e per la riorganizzazione del lavoro che non ci è stata concessa. Per cui proclamiamo il blocco delle attività a partire da questo pomeriggio e per tutta la giornata di domani.”



“La situazione di adeguamento nelle fabbriche è complicata- conclude Calabrese – ma sono in corso in altre aziende quotidiani incontri con i lavoratori e le rsu per stabilire la riorganizzazione e per tutelare la salute dei lavoratori.”

Si tratta del primo blocco di attività sul nostro territorio dall'inizio dell'emergenza.