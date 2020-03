I sindacati denunciano: “Negli ospedali mancano i presidi di protezione per il personale medico”

Dopo la morte presso l’ospedale Carle di Cuneo di un paziente che aveva contratto il Coronavirus, l’Azienda ospedaliera AslCn1 ha predisposto un ulteriore giro di vite a quelle che sono le disposizioni di sicurezza per operatori sanitari e ricoverati.

Da ieri - mercoledì 11 marzo - tutti coloro che operano accanto ad un paziente, ricoverato in qualsiasi reparto, dovranno utilizzare mascherina con FFP3 e guanti. Una forma di tutela indispensabile per proteggere chi lavora negli ospedali, anche perché - prima ancora che si verificasse il primo decesso per Covid19 - un altro paziente, sempre ricoverato nel nosocomio di Confreria ma in un reparto diverso, è stato trovato positivo al virus, a distanza di diverse ore dal suo arrivo in corsia. Naturalmente sono state attivate tutte le procedure di prevenzione e contenimento previste dall’emergenza sanitaria.

Ma proprio perché si tratta di una emergenza totalmente nuova nella sua forma e diffusione, possono capitare degli intoppi che rallentano il lavoro in sicurezza degli operatori sanitari, ossia una di quelle categorie più a rischio in questo periodo.

“Ci stiamo preparando ad affrontare un periodo terribile - racconta con voce ferma ma non certo serena, un operatore del Carle -. Soprattutto il reparto degli infettivi, è quello che sta vivendo la criticità maggiore: è al limite. Per proteggerci maggiormente siamo obbligati, giustamente, ad indossare i dispositivi di protezione ma, almeno per ora non sono numericamente sufficienti, non bastano per tutti. Così una volta finito il turno invece di buttarli dobbiamo lavarli, sterilizzarli e passarli ai colleghi del turno dopo. Posso dare un consiglio? Restate a casa, questa è la miglior forma di protezione, almeno per ora”.

A confermare le difficoltà che stanno vivendo in questo periodo gli operatori sanitari, è anche il Sindacato italiano degli infermieri, il Nursing Up.

“Anche All’Asl di Cuneo, come nel resto della regione Piemonte, l’emergenza per quel che riguarda i Dpi, ossia i dispositivi di protezione del personale infermieristico e dei professionisti sanitari, è ai massimi livelli”, spiegano il segretario provinciale Giovanni Mariano e il segretario regionale Claudio Delli Carri.

Il sindacato quindi denuncia la mancanza di mascherine e camici, nonché lo scarseggiare di tutti gli strumenti di protezione necessari ad affrontare in prima linea la gestione di pazienti infettivi o potenzialmente infettivi per il Covid-19.

Il Nursing Up, sindacato degli Infermieri Italiani e delle professioni sanitarie ribadisce che: “La salute psico-fisica e la sicurezza degli operatori impegnati nell’assistenza ai pazienti è imprescindibile. Va subito attivata la fornitura di tutti i DPI necessari che vanno approvvigionati in modo adeguato sia per quantità, sia per idoneità certificata. Ciò per mettere in sicurezza la salute degli operatori. È tassativo evitare il contagio di chi deve offrire assistenza ai pazienti: se si ammala chi deve curare la gente, chi fronteggerà l’emergenza?”.

"Abbiamo colleghi - proseguono i sindacalisti - che ci segnalano che i dispositivi di protezione stanno terminando. In alcune aziende sanitarie del Piemonte, abbiamo chi si copre utilizzando i sacchi di plastica che servirebbero per i rifiuti e chi usa dei panni carta usa e getta al posto delle mascherine che non ci sono. Non è tollerabile oltre questa situazione. Attendiamo con fiducia la fornitura di mascherine promesse ieri dalla Regione e prodotte ad Alba".

Il sindacato sottolinea anche la necessità di attuare in tempi brevissimi anche le nuove assunzioni annunciate dalla Regione Piemonte: “Le Aziende sanitarie, e Cuneo in testa, devono assumere personale a tempo indeterminato per l’emergenza di questi giorni, perché i colleghi sono allo stremo dopo turni anche di 14 ore, ma anche oltre l’emergenza. Crediamo - concludono Mariano e Delli Cari - che quello che accade oggi abbia dimostrato palesemente quanto gli infermieri servano alla comunità, facendo ben vedere quanti danni abbia generato il turnover fermo da oltre dieci anni".