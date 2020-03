Infermieri Asl Cn1 senza mascherine, Icardi replica ai sindacati: "Dispositivi di sicurezza distribuiti a tutte le aziende sanitarie piemontesi"

"Tutta Europa sta facendo i conti con la mancanza di questi presidi – spiega Icardi, da noi raggiunto all’Unità di Crisi attiva presso la Regione Piemonte –, la cui produzione mondiale, parlando in particolare delle mascherine, fino allo scorso dicembre veniva realizzata per il 90% nelle regioni cinesi poi finite in quarantena. In queste settimane ci siamo attivati per reperire questo e altri fondamentali presidi, centralizzando gli acquisti e contattando fornitori in diversi Paesi del mondo, dal Brasile alla Turchia, passando per la stessa Cina. Ieri abbiamo ne ricevuto 1.000, questa mattina altre 2.000, migliaia arriveranno grazie alla disponibilità offerta ieri dalla Miroglio di Alba, e in ogni caso siamo riusciti a garantire dotazioni sufficienti e che sono state regolarmente e tempestivamente distribuite a tutte le Asl piemontesi, compresa la Asl Cn1, alla quale chi protesta deve rivolgersi per segnalare eventuali mancanze e carenze organizzative"