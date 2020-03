La Farmacia Bottasso di Cuneo effettua consegne a domicilio... scopri come

La Farmacia Bottasso di Cuneo effettua consegne a domicilio. In questo brutto periodo, dove la paura per il CoronaVirus ci spinge a rimanere a casa, abbiamo deciso di intensificare le consegne a domicilio per garantire un utile servizio a tutti i cittadini di Cuneo e dei dintorni.

Bottasso Xpress è un servizio nato e fortemente voluto dalla Farmacia Bottasso di Cuneo, che consiste nella consegna gratuita a domicilio dei farmaci e altri prodotti della farmacia.

In questi mesi il servizio è stato utilizzato da un numero sempre crescente di persone che, per svariati motivi, hanno difficoltà a recarsi direttamente in farmacia.

La titolare dott.sa Carla Tosco ci conferma che, "data la gravità del problema CoronaVirus, abbiamo ritenuto importante evitare che i soggetti più a rischio debbano effettuare uscite di casa non necessarie, quindi abbiamo deciso di intensificare le consegne a domicilio per garantire un servizio utile ed efficiente a tutti i cittadini di Cuneo e dintorni. Questo servizio è partito a giugno dello scorso anno e in questi mesi è stato particolarmente apprezzato dagli anziani ma anche dalle giovani mamme che sono costrette a stare a casa ad accudire i propri figli".



Ricordiamo che servizio Bottasso Xpress è gratuito ed è attivo dal lunedì al sabato chiamando o inviando un messaggio al numero 371-4902396.

La Farmacia Bottasso si trova a Cuneo, in via Roma 62.