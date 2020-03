La rabbia del sindaco di Boves: "Diffida sindacale per aver chiesto ai dipendenti del Comune di mettersi in ferie"

Anche i Comuni e gli uffici pubblici stanno riducendo all'osso i servizi e le prestazioni, garantendo solo quelli più urgenti. Questo comporta che ci siano alcuni settori inattivi. L'appello a restare a casa e ad evitare spostamenti non necessari fa il resto. L'invito è quello di prendersi ferie, anche nei Comuni.

Tra l'altro, il datore di lavoro può unilateralmente mettere in ferie i dipendenti per affrontare l’emergenza Coronavirus: anzi, nei casi in cui non è possibile lo smart working, si tratta di una scelta consigliata, come da decreto dell'8 marzo sull’emergenza Coronavirus (le cui misure sono in parte estese a tutta Italia dal decreto 9 marzo).

E' ciò che ha fatto, quindi, il sindaco Maurizio Paoletti, convocando i capiarea del suo Comune e concordando la linea della richiesta ferie. Già con l'inizio della chiusura delle scuole alcuni dipendenti lo avevano fatto autonomamente. "L'esigenza - specifica il sindaco - è anche quella di avere meno persone possibili che si incontrano".

Smart working? "Non è possibile se devo consegnare un certificato o i sacchetti della differenziata", continua.

Ma non tutti l'hanno presa bene. Ed ecco lo sfogo del primo cittadino su Facebook: "VITA DA SINDACO. Fatemi capire, dobbiamo restare tutti a casa. Chiedo ai cittadini di non venire in Comune se non per urgenze per cui chiedo ai dipendenti di mettersi in ferie con priorità per singole situazioni familiari delicate, poi per chi ha ferie 2019 da smaltire e poi in relazione al carico di lavoro degli uffici, il tutto per evitare rischi contagio anche all'interno del palazzo comunale con rischio paralisi dei servizi essenziali e..... arrivata tempo zero DIFFIDA SINDACALE CISL a non obbligare i lavoratori a mettersi in ferie!!!! Bello vedere che in questo momento remiamo tutti nella stessa direzione".

La sua amarezza: "In un momento così drammatico, dove ci sono migliaia di persone che rischiano il lavoro, questo atteggiamento mi lascia senza parole".