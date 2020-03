Messa in diretta e 'Posta di Dio' tutti i giorni via social: la bella iniziativa di don Stefano Mastrippolito, prete tecnologico (VIDEO)

Non li lascia certo da soli i suoi fedeli. Don Stefano Mastrippolito, 35 anni, vice parrocco di Piasco, Sant'Antonio e Rossana ha ideato un sistema di dirette social per portare un po' di speranza e serenità tra i suoi parrocchiani in questi surreali giorni di isolamento da Coronavirus.

“Anche per noi preti non è facile, abituati a stare sempre a contatto con la gente – racconta don Stefano -. Ormai sono due settimane che abbiamo interrotto in parrocchia tutti gli incontri. Ho pensato di fare una diretta su Facebook intitolata 'Dammi tre parole' ogni sera alle ore 20. Dal 6 marzo mi rivolgo ai ragazzi delle mie parrocchie e ai loro genitori e a tutti quelli che vorrano vedere la diretta. Ogni sera parlo del tempo della Quaresima. Viviamo tutti una condizione di agitazione e preoccupazione e non siamo sereni. Tuttavia dobbiamo vivere questo tempo come un momento di grazia anche se costa tanta fatica, in modo particolare alle famiglie che non sanno dove mettere i ragazzi durante il giorno. Proverò in questa diretta su Facebook a portare un po’ di speranza in tante famiglie”.

Ecco la prima diretta di “Dammi tre parole”:





Il parroco tecnologico però non si ferma qui. Per stare vicino ai suoi fedeli ha anche ideato “La Posta di Dio”: ogni giorno carica sulla sua pagina facebook e Instagram e su quelle della parrocchia una frase del Vangelo con un commento attuale e una vignetta allegata. Invia “La Posta di Dio” anche via chat con whatsapp e telegram.

Poi, da questa sera, celebrerà la Messa in diretta tutti i giorni, sempre dalle pagine social.

Ricco il calendario di appuntamenti online con i suoi parrocchiani. Stasera, giovedì 12 marzo, alle ore 18 la Messa, a cui seguirà la catechesi “Dammi Tre parole alle 20 e poi il momento di adorazione (come ogni giovedì sera) alle 20.30. Domani, venerdì 13 marzo alle 17.30 il Rosario con Adorazione e poi la Messa in diretta alle 18. Sabato la Messa in diretta alle 18 e ancora domenica la celebrazione eucaristica alle ore 11.

I parrocchiani sono contenti: “Ho ricevuto buoni riscontri - conferma Don Stefano -. Tanti anziani si sono volute persino iscrivere a facebook per poter vivere un momento di speranza e di serenità”.

Per seguire don Stefano:

https://www.facebook.com/stefano.mastrippolito

https://www.facebook.com/ComunitadiPiascoS.GiovannieS.Antonio/