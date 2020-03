Santa Vittoria d’Alba, il sindaco informa di tre casi di contagio in paese

"Con questo mio intervento vi confermo che un nostro concittadino, residente in Santa Vittoria, dopo aver contattato il suo medico curante e dopo aver effettuato gli esami richiesti, i quali hanno confermato la positività al Coronavirus, è stato ricoverato all’ospedale di Cuneo e attualmente è assistito in quel nosocomio".



E’ quanto segnalato negli scorsi minuti dal sindaco del centro roerino Giacomo Badellino, che ha consegnato la delicata informazione ai concittadini a un video pubblicato sulla pagina Facebook del Comune.



Il primo cittadino ha aggiunto che "nel frattempo si sono verificati altri due casi positivi di cui sono stato direttamente informato dagli interessati e dall’Asl", soggetti che al momento "si trovano in isolamento domiciliare nelle proprie abitazioni, site in altri comuni".



Il sindaco – che ha riferito di una situazione che allo stato "non presenterebbe particolari criticità" – è in attesa di istruzioni dagli enti competenti per l’apertura in municipio del Centro Operativo Comunale, così come previsto dai protocolli ministeriali in caso di emergenza sanitaria, sull’esempio di quanto già fatto ad Alba e a Roddi, altri centri della zona di Langhe e Roero che hanno registrato casi di persone positive al tampone per il Coronavirus.