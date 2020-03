Savigliano: la Consulta Giovani attiva un progetto di crowdfunding per sostenere la terapia subintensiva

Anche la Consulta Giovani Savigliano si impegna per sostenere il Pronto Soccorso di Savigliano con una raccolta fondi che sarà destinata all'allestimento di nuovi posti di terapia subintensiva.

“Come Consulta Giovani Savigliano abbiamo deciso di impegnarci per sostenere la sfida all’emergenza Corona Virus. Riteniamo fondamentale poter contribuire concretamente a sostegno di una realtà locale quale il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Savigliano attraverso una raccolta fondi che verrà destinata all’ASL CN 1 per l’allestimento di posti di terapia subintensiva. Quello che stiamo vivendo è un momento in cui siamo chiamati a rispettare valori come: responsabilità, sensibilità e senso civico. In quanto Giovani ci rendiamo conto di quanto nella nostra “piccola” comunità l’unione possa direttamente aiutare a fare fronte a un problema comune, ed è per questo che abbiamo deciso di inaugurare una raccolta fondi".

Le donazioni potranno essere fatte attraverso la piattaforma di crwodfunding www.gofundme.it, ognuno potrà donare la cifra che ritiene più opportuna e aiutare il settore sanitario, duramente colpito dall’emergenza Coronavirus. “Abbiamo consultato i medici che ci hanno consigliato di rivolgere la raccolta soldi all’Asl Cn1 - spiega il presidente della Consulta Giovani Filippo Mulassano - pensiamo che ognuno nel suo piccolo possa dare una mano e che tutti insieme si potrà superare questo problema”.

L’importo raccolto passerà al vaglio della verifica di conformità da parte del direttore della struttura complessa Maxiemergenza del 118 regionale.

"Un piccolo contributo per un importante risultato, Insieme possiamo superare questa sfida.”

L’iniziativa si aggiunge al video #iorestoacasa per invitare appunto le persone a restare dentro le proprie abitazioni e pubblicato sulla pagina Facebook della Consulta Giovani Savigliano che in questi giorni di difficoltà si sta così applicando per dare una mano alla propria comunità.