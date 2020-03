Savigliano: solo banchi alimentari durante i giorni di mercato, chiuse le attività commerciali, restano aperte solo quelle di prima necessità

L’Unità di Crisi per il Coronavirus attivata a Savigliano si è riunita oggi e come nei giorni precedenti ha adottato ogni misura necessaria per far rispettare le prescrizioni contenute nel DPCM per il contenimento del virus.

Pertanto, il mercato di domani venerdì 13 marzo e quelli successivi, fino a nuove disposizioni, sono autorizzati solo per quanto riguarda i banchi di generi alimentari. La Protezione Civile sarà presente sulle piazze per indirizzare le persone al rispetto delle vigenti normative di sicurezza igienico-sanitaria

Conferma la chiusura h24 di bar, ristoranti e pub fino a nuove disposizioni. I negozi di vicinato, le medie e grandi superfici di vendita resteranno chiuse eccetto quelli che vendono cibo e generi di prima necessità. Anche barbieri, parrucchieri, estetiste, pettinatrici dovranno osservare la chiusura totale dei loro esercizi.

Infine, come nel resto d’Italia, obbligo rigoroso a tutti i cittadini di restare in casa con l’eccezione per chi deve recarsi al lavoro, dal medico, in farmacia ed ha comunque da svolgere mansioni indispensabili. Sconsigliate le uscite fuori casa per fare sport, tipo corse a piedi o in bicicletta.

Nell’avviso emesso dopo la riunione dell’Unità di Crisi si precisa inoltre: per chi è affetto da particolari patologie (esempio diabete) e necessita di fare movimento è possibile l’uscita ma mai in gruppo cercando comunque di evitare assembramenti anche tra poche persone; il cimitero del concentrico, quello di Levaldigi e quello di San Salvatore resteranno chiusi (ad eccezione per funerali) fino a nuove disposizioni; tutti i parchi giochi bimbi del concentrico e delle frazioni sono chiusi ed è vietato l’accesso a chiunque, fino a nuove disposizioni.

L’isola ecologica di via Canavere è chiusa fino a nuove disposizioni. Gli utenti che avranno l’esigenza di smaltire beni ingombranti potranno usufruire del servizio di ritiro su prenotazione.