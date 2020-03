Riviste, film, traffico dati e piattaforme per lavorare e studiare "a distanza": nei giorni dell’emergenza la solidarietà diventa digitale

Telefonia e connettività, quotidiani e riviste, film e intrattenimento, videoconferenze e servizi per le imprese, piattaforme per l’insegnamento a distanza e per lo smart working, librerie digitali, spedizioni, video streaming, negozi virtuali, pagamenti on line.



Sono alcuni dei numerosi servizi ai quali è possibile accedere gratuitamente grazie a "Solidarietà Digitale", iniziativa con la quale il Ministero per l’Innovazione Tecnologica segnala soluzioni innovative che imprese e associazioni hanno deciso di mettere gratuitamente a disposizione degli italiani nel periodo dell’emergenza Coronavirus.



Lungo l’elenco delle società che hanno aderito: da Wind-Tre, Tim e Vodafone per la telefonia ad Amazon per i servizi web e l’intrattenimento, da Ibm-Cisco al Gruppo Mondadori, da Italia On Line a WeSchool. Poi Microsoft, Treccani Scuola Infinity, Google, il Gruppo Gedi, Condé Nast e molti altri.

Per visionare l’elenco completo e accedere ai diversi servizi è sufficiente cliccare a questo indirizzo.



Per ogni singola azienda aderente sono elencate le opportunità di fruizione messe a disposizione e le modalità per approfittarvi.