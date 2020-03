Latte "made in Cuneo": Coldiretti chiede la proroga degli attuali contratti

Con la situazione di emergenza sanitaria in atto vanno confermati e prorogati gli attuali contratti e vanno rimandate le trattative ad un momento economico più stabile. A chiederlo è Coldiretti in vista della chiusura della campagna lattiero-casearia 2019-2020, il prossimo 31 marzo.

La Granda è una realtà importante a livello nazionale per la produzione di latte di alta qualità – evidenzia Coldiretti Cuneo – con circa 1.200 aziende produttrici, tra le più professionali al mondo, 6 milioni di quintali annui di latte e quasi 30 formaggi di cui 5 a denominazione di origine protetta.

“In questo particolare momento – dichiara il Delegato Confederale di Coldiretti Cuneo Roberto Moncalvo – chiediamo a supermercati, ipermercati e discount di aderire con atti concreti alla campagna Coldiretti #MangiaItaliano, privilegiando negli approvvigionamenti sugli scaffali i prodotti del nostro territorio. Questo vale anche per i prodotti lattiero-caseari, ovviamente, per cui la richiesta alla grande distribuzione è che, con senso di responsabilità, scelga il Made in Cuneo”.

