Chiude per lavori la Provinciale 7 tra Roddi e Pollenzo

Come anticipato anche dal nostro giornale, da 23 marzo e fino al termine dei lavori, previsto per la serata del 4 aprile 2020, chiudono parzialmente al traffico alcuni tratti della Strada Provinciale n. 7 per consentire il rifacimento del manto stradale delle rotatorie in località Pollenzo e Roddi.

In particolare, i lavori riguarderanno innanzitutto la rotatoria di Pollenzo: così, dal 23 di marzo la Provincia di Cuneo ha disposto l’interdizione al passaggio veicolare sulla provinciale nella direzione di marcia da Roddi verso Pollenzo, il divieto di transito dei mezzi pesanti (7,5 t) nel tronco Pollenzo – Borgo Nuovo e la chiusura totale del tronco Pollenzo – Santa Vittoria, in località Crociera Burdina. Sono consentite unicamente le operazioni di carico e scarico delle merci e il passaggio per i residenti.Una volta completato l’intervento sulla rotatoria di Pollenzo, i lavori si concentreranno sulla rotatoria di Roddi, con una modifica dei divieti.

A partire da quel momento e fino al termine dei lavori, previsto per le 19 del 4 aprile, verrà infatti vietato il transito veicolare lungo la direttrice Cantina Roddi – Pollenzo. Anche in questo caso saranno consentite le sole operazioni di carico e scarico e il transito dei residenti.

Per maggiori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Lavori Pubblici allo 0172438346.