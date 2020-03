La Rai in vetta al… Monviso! Il Re di Pietra finisce su “Linea Bianca”

Set decisamente diverso dal solito per la troupe di “Linea Bianca”, il programma in onda su Rai1 tutti i sabati con l’obiettivo di puntare i riflettori su culture, realtà di imprese, curiosità, tradizioni che permettono allo spettatore di esplorare la montagna nei suoi molteplici aspetti.

Il conduttore Massimiliano Ossini, insieme a cameraman e registi, è stato anche in Alta Valle Po, per delle riprese in vetta al Re di Pietra.

Dopo Cervino, Maiella, Gran Sasso, Dolomiti e Gran Paradiso, al Monviso verrà infatti dedicato uno spezzone della puntata in onda domani (14 marzo), la stessa dove si parlerà anche di Limone Piemonte. E per parlare della montagna simbolo delle Alpi Cozie, Ossini ha voluto calcare i 3841 metri del “Viso”.

Dalla vetta sono state girate immagini mozzafiato, sia con telecamere che con droni. Ossini, insieme alla sua troupe, è stato accompagnato e guidato sul Re di Pietra dalle Guide alpine del Monviso e dal Soccorso alpino, che hanno fornito assistenza durante le riprese.

L’avvicinamento alla vetta del Monviso è avvenuto in elicottero, che ha lasciato il gruppo poco sotto i 3841 metri, mentre l’ultimo breve tratto è stato risalito con l’ausilio di ramponi. In alta Val Po sono state girate anche delle immagini alle sorgenti del Po di Pian della Re.