La vita inizia a 72 anni per il guru del cinema piemontese, Fredo Valla

A 72 anni suonati, il guru del cinema piemontese Fredo Valla si gode una seconda giovinezza, continuando a raccontare storie ed emozioni. Per rendere l’idea, c’è il suo zampino nella sceneggiatura del film Volevo nascondermi, che sonda estro ed umanità del più grande pittore naïf italiano, Ligabue. La pellicola ha strappato applausi all’ultimo Festival di Berlino, guadagnando ad Elio Germano l’Orso d’argento come miglior attore.

Purtroppo, a causa della chiusura delle sale per l’emergenza Coronavirus, non abbiamo ancora potuto ammirare il film di Giorgio Diritti, per il quale si conferma fortunata la collaborazione con il cineasta originario di Sampeyre, dopo Il vento fa il suo giro, candidato al Premio David di Donatello per la migliore sceneggiatura e Un giorno devi andare.

Regista, sceneggiatore, scrittore, Fredo Valla è un maestro moderno dell’arte cinematografica, un uomo e un intellettuale dall’anima pulsante e profonda. Per lui vale la regola della competenza, della creatività, della continua ricerca. E il suo nome è iscritto nel firmamento degli artisti. Basta un’occhiata alla sua biografia per capire.Si è formato a Ipotesi Cinema di Ermanno Olmi, fino a lavorare con Pupi Avati, realizzando film per TV2000, l’emittente della CEI. Il suo cinema è selvaggio e riflessivo, in alcuni momenti anche tragico e spirituale. Molti i documentari prodotti per la Rai, dedicati a fatti storici dimenticati o alle amate valli occitane. Collabora con Aranciafilm, Graffitidoc e Nefertiti Film per lo sviluppo di progetti, soggetti, sceneggiature e regie.In nome della passione per la settima arte ha co-fondato “L’Aura”, scuola di cinema di Ostana, il paese di fronte al Monviso in cui vive. E capisci subito che i suoi talenti non si esauriscono dietro la cinepresa. In pausa dal lavoro, coltiva un orto a 1350 metri di quota, producendo soprattutto zucchine.

Fredo Valla è tutto in quello sguardo che esprime concentrazione e nel suo pizzetto bianco che non nasconde la sua voglia di conoscere e di esplorare. Alcuni riconoscimenti: Premio Asti Provincia d’Europa di Giornalismo, Premio Set Torino Piemonte sez. documentario, con Martone, Littizzetto e Germano.Il resto è storia che potete scoprire sul sito www.fredovalla.it.