Saluzzo, solo i banchi di alimentari ai mercati di sabato e mercoledì

Mercati sospesi a Saluzzo salvo per quanto riguarda le attività di vendita dei soli generi alimentari.

Lo ha deciso l’Amministrazione in ottemperanza al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo.

Pertanto al mercato del sabato e del mercoledì saranno presenti solo i banchi di frutta, verdura e alimentari in piazza Cavour, Risorgimento e in via Volta al “mercà d’le fomne".

Agli ambulanti verrà distribuito l’avviso con le norme di sicurezza. Francesca Neberti assessore alle Attività produttive del Comune “Abbiamo chiesto collaborazione ai produttori e commercianti per garantire al meglio il rispetto della normativa. Così abbiamo potuto garantire il mercato per quando riguardo il genere alimentare".