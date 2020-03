Verzuolo piange Franca Manna, storica tiolare della trattoria Bell’Italia e punto di riferimento per Villa Borgo Antico

E’ venuta a mancare nella mattinata di ieri, giovedì 12 marzo, all’età di 83 anni, Franca Manna, storica commerciante verzuolese, titolare della trattoria Bell’Italia, punto di riferimento per gli abitanti della villa Borgo Anrico.



“Con lei se ne va un solido simbolo per noi abitanti della Villa borgo antico – la ricorda il sindaco Giancarlo Panero – Franca Mana, come la chiamavamo noi con una sola ‘enne’ oltre a servirti ti intratteneva su vicende del passato, una sorta di storica del luogo, ma sempre senza pettegolezzi. Ha sempre concesso la sua sala all’amministrazione per gli incontri con i cittadini del borgo. In questi incontri non ci faceva mai mancare caffè e acqua.”



Franca Manna sarà accompagnata presso il cimitero di Verzuolo in forma privata secondo le disposizioni di emergenza sanitaria legate al coronavirus.