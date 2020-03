Altre due aziende del monregalese legate alla metalmeccanica si fermeranno per far fronte all'emergenza Coronavirus. Da lunedì 16 marzo alla Riva Acciaio di Lesegno, società che occupa più di 300 dipendenti, sarà attivata la cassa integrazione per garantire la messa in sicurezza dello stabilimento.

Sempre attraverso l'utilizzo di ammortizzatori sociali si fermerà anche la Mec di Mondovì che impiega circa 60 dipendenti.