Eurospin Cuneo adotta le misure di sicurezza contro il CoronaVirus

Il punto vendita Eurospin Cuneo ha adottato tutti gli accorgimenti necessari per garantire ai propri clienti la possibilità di poter acquistare i proprio prodotti alimentari in piena sicurezza rispettando le disposizioni in corso.

L’ampio parcheggio e l’ingresso scaglionato dei clienti hanno permesso a tutti di poter effettuare i propri acquisti in modo ordinato e veloce.

Eurospin, azienda 100% di proprietà italiana, decide di sostenere le strutture dell’Istituto Nazionale Spallanzani di Roma e dell’Ospedale Sacco di Milano, nella lotta contro il Corona virus, Covid-19.

La grossa catena di supermercati dona 100mila euro da dividere tra le due strutture per contribuire nella ricerca scientifica in questo momento di emergenza nazionale.

Si tratta di un gesto che Eurospin fa per stare ancora più vicino alle persone, quelle che hanno reso grande la catena più conveniente d’Italia.

Orari di apertura al pubblico: a lunedì a sabato con orario continuato dalle 8.30 alle 19.30; domenica dalle 9.00 alle 13.00. Chiusura: domenica pomeriggio

Il punto vendita EuroSpin si trova, in corso Francia 40 a Cuneo

Facebook https://www.facebook.com/EurospinCuneo/