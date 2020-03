Barriere in plexiglass alle casse del Mercatò Big di Alba: "Più tutele per gli operatori dei supermercati"

Sono state installate in queste ore le barriere di plexiglass alle casse del Mercatò Big di Alba. La richiesta era stata sottoscritta da circa 20 lavoratrici e lavoratori tramite la Uiltucs nella giornata di ieri, giovedì 12 marzo. Pronto è stato l'intervento del gruppo Dimar che ha installato nell'iper di via Canale pannelli protettivi lungo le barriere casse, dove al momento del pagamento non è possibile garantire il metro di distanza come da disposizioni ministeriali.

"Il supermercato è un rivenditore di beni di prima necessità - spiega Fabio Bove della Uiltucs - I lavoratori che ci lavorano sono esposti a contagio più di altri. Per questo motivo sarebbe necessario contingentare gli ingressi oltre a fornire maggiori Dpi e igienizzanti per i lavoratori quotidianamente esposti. La richiesta che abbiamo fatto alla Dimar sullo store di Alba la estenderemo anche ad altri gruppi della grande distribuzione."