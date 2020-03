Rendi unico il tuo bagno, scegli ora Arredailtuobagno.it

Una professionalità costruita nel corso di oltre 10 anni di esperienza nel campo dell’arredo bagno coniugata con risorse tecnologiche all’avanguardia e spirito d’innovazione. Arreda il tuo bagno , Arredailtuobagno.it, è l’e-commerce per chi cerca soluzioni di arredo bagno personalizzate a prezzi super convenienti, assicurando un’esperienza d’acquisto piacevole e smart, guidata dalla competenza di autentici professionisti del settore.

L’operatività di Arredailtuobagno.it riflette un approccio avanguardistico, frizzante e giovane. Valori iscritti nell’identità aziendale. Il cliente può contare su una profonda esperienza, che permette di presentare soluzioni personalizzate per la realizzazione di box doccia su misura.

Quello della customizzazione dei prodotti è uno degli aspetti fondamentali della proposta. Una scelta dettata dalla consapevolezza che nell’attuale organizzazione degli appartamenti è cruciale l’ottimizzazione di ogni spazio, incluso ovviamente il bagno, divenuto centrale nella strutturazione dei contesti residenziali.

La proposta di Arredailtuobagno.it è concepita per rispondere a ogni esigenza del cliente, grazie a un arredamento curato sotto qualunque aspetto. L’acquirente può approfittare di un servizio di assistenza clienti, accessibile via telefono (0962-82410 - 342-5884452) ed email (info@arredailtuobagno.it), sia durante che dopo la vendita.

Cortesia, disponibilità e preparazione tecnica accompagnano il rapporto con il cliente, che può contare anche su una produzione attenta alla sostenibilità ambientale. Questo è un tema così rilevante per Arredailtuobagno.it che buona parte degli articoli è creata con un concept eco-friendly, che segue ogni momento della realizzazione: dalla lavorazione della materia prima al prodotto finito.

Con Arreda il tuo bagno i migliori marchi a prezzi super convenienti

Arreda il tuo bagno con i nostri box doccia . Bastano pochi click per scoprire le varie sezioni in cui si articola Arredailtuobagno.it: dalla rubinetteria alla doccia, passando per termoarredo, cassetta wc e accessori bagno. Un’appagante esperienza d’acquisto di cui fanno parte colonne doccia, soffioni, saliscendi, box doccia, piatti doccia, sopravasca, ricambi e tanto altro.

Un’offerta selezionata che ha per protagonisti i migliori brand (come ad esempio Grohe, Paini, Nobili, Azzurra), caratterizzati da prezzi super convenienti. Ogni acquisto su Arredailtuobagno.it prevede pagamenti sicuri al 100%, i metodi ammessi sono: PayPal, bonifico bancario, carta di credito e contrassegno.

E le spedizioni sono super veloci. In relazione alla maggior parte degli articoli, il cliente riceve il prodotto desiderato in 24-48 ore. In caso di ordini superiori a 250 euro, la spedizione è gratuita. Il valore dell’esperienza d’acquisto è confermato dal Certificato Silver rilasciato da Feedaty, società specializzata nella raccolta delle recensioni dei clienti.

Lo store online dell’arredo bagno dove professionalità, innovazione e avanguardia tecnologica sono di casa. Tutto questo è Arredailtuobagno.it.