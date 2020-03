Saluzzo, come effettuare la comunicazione di sospensione temporanea di attività

Fatta eccezione per i generi alimentari, di prima necessità e farmaci, a Saluzzo serrata generale dei negozi secondo le norme dell’ ultimo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che ha disposto la sospensione di tutte le attività commerciali al dettaglio.

Ma il timore per la situazione di emergenza e le misure restrittive che bloccano a casa le persone hanno fatto sospendere anche attività per le quali la legge non lo ha previsto.

Nella primo caso ( le sospensioni elencate nel Decreto) non è necessaria la segnalazione da parte degli esercenti agli Uffici Amministrativi competenti.

Nel secondo caso invece (dove non è prevista la sospensione) se gli esercenti decidono di chiudere, devono segnalarlo adempiendo distintamente alle seguenti due procedure come informa l’Ufficio stampa del Comune.

• Compilazione del modello “codice 2035” disponibile sullo sportello unico digitale Attività Produttive, alla voce: istanze/modulistica/modulisticaonline/documenti di carattere generale- cessazione-sospensione-riattivazione/2035.

• Compilazione della pratica informatica “Comunica-Comunicazione unica d’impresa” che comprende le parti relative a : modello per il Registro Imprese, modello per l’Agenzia delle Entrate, modello per l’Inps modello per l’Inail