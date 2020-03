Coronavirus, dai giocatori di Fantacalcio di Alba, Langhe e Roero donazione di 1.800 euro all'Asl Cn2

Il gruppo di giocatori di fantacalcio di Alba, Langhe e Roero denominato "FantaLanghe" ha deciso di scendere in campo a fianco del personale sanitario e degli ospedali in questi giorni impegnati nella dura battaglia contro il Coronavirus.



Nello specificio, il sodalizio con sede ad Alba ha donato 1.800 euro all'Asl Cn2 Alba-Bra con lo scopo di sostenere la sottoscrizione avviata dall'azienda sanitaria locale per fronteggiare l'emergenza in corso.



"Negli ultimi anni la sanità italiana è stata oggetto di pesanti tagli che l'hanno indebolita e queste carenze, che già si avvertivano nella quotidianità, si stanno facendo particolarmente sentire durante questa emergenza. Non vogliamo entrare nel merito del tema e nemmeno spetta a noi trovare delle contromisure, ma ci è venuto spontaneo promuovere questa iniziativa che, seppure minima rispetto alle enormi necessità contingenti, speriamo possa assicurare un supporto ai nostri ospedali e, soprattutto, ai tanti bravi e generosi professionisti sanitari che si stanno battendo con tutte le forze per contenere gli effetti del virus. Ci auguriamo che la nostra piccola azione possa spingere altre persone del territorio a dare un contributo a favore di questa causa", dichiarano i responsabili di FantaLanghe.



FantaLanghe è il gruppo di giocatori di fantacalcio (sport virtuale sul calcio) più partecipato dell'area che comprende Langhe e Roero, uno più partecipati del Piemonte, contando iscritti provenienti da Alba, dalle Langhe, dal Roero, dalle Valli Bormida, Uzzone e Belbo, ma anche dal Torinese, dal Savonese, dalla Lombardia, dalla Basilicata e, addirittura, dalla Francia.