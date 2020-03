A Cuneo la Croce Rossa consegna gratuitamente beni di prima necessità e farmaci

La Croce Rossa di Cuneo ha attivato CRI per te, il servizio per la consegna a domicilio di beni di prima necessità e farmaci.Il servizio, promosso dal Comitato Nazionale, ha trovato subito riscontro presso la sede cuneese.

“Non possiamo stare fermi a guardare – spiega il Presidente Paolo Signoretti -, sentiamo la responsabilità nei confronti del Paese e della nostra città per combattere insieme COVID-19.”

Dopo la campagna di crowdfunding avviata ieri per l’acquisto di un’ambulanza per fronteggiare l’emergenza, la CRI cuneese è in campo per consegnare quanto necessario ai cittadini anziani, alle persone fragili e agli immunodepressi, residenti o domiciliati a Cuneo e frazioni.

Il servizio è completamente gratuito e il funzionamento è molto semplice. Chiunque può chiamare il numero verde, attivo H24, 800 065510, e comunicare le necessità e le modalità di consegna, se Prime, ossia in 12/24 ore o Standard, ossia entro 48 ore.

Gli operatori di Cuneo prenderanno contatto con i richiedenti comunicando il numero di prenotazione per maggiore sicurezza degli utenti e si accorderanno fissando l’appuntamento.Il servizio verrà svolto principalmente con le biciclette donate dalla Croce Rossa cinese o con vetture CRI e gli operatori saranno dotati di mascherine per la sicurezza di tutti. Il pagamento della spesa avverrà principalmente con metodi smart come carte di credito, bancomat o Satispay per evitare potenziali rischi di contagio.