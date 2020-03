Al via i "Flash Mob" per incoraggiare l'Italia a non arrendersi e ad affrontare il Coronavirus

Un Flash Mob per ringraziare medici, infermieri e operatori sanitari impiegati in questi giorni difficili di gestione dell’emergenza Covid-19. E’ l’iniziativa che sta girando in tutta Italia attraverso i canali social e i gruppi di Whatsapp.

L’appuntamento è per oggi venerdì 13 marzo alle 18 e sabato 14 marzo alle ore 12, tutti alle finestre per un lungo applauso di ringraziamento e un po’ di musica per incoraggiare coloro che stanno lavorando negli Ospedali e tutti noi nell’affrontare questo momento drammatico.

Tanti i gruppi spontanei nati da Torino a Cuneo per unire le mani in questo gesto semplice ma importante.